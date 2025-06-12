Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления в Баку

12 июня начала свою работу VII Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-2025). ISCEMR-2025, организованная Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC), Центром Гейдара Алиева, Международным центром магистратуры и докторантуры, Общественным объединением «Региональное развитие» и при генеральном спонсорстве группы компаний Pasha Holding, продолжит свою работу до 14 июня. В этом году конференция, приуроченная к 95-летию UNEC, посвящена теме «Циркулярная экономика и устойчивая экосистема».

Участники конференции вначале посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы и почтили память великого лидера. На открытии конференции, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, выступили ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, основатель рейтинга университетов мира UI GreenMetric, профессор Рири Фитри Сари, руководитель отдела сотрудничества с международными организациями Общественного объединения «Региональное развитие» Гульбагда Лейсанова и соучредитель Weevo Srl Benefit Габриэле Карбони. Ректор Адалат Мурадов отметил, что в конференции этого года приняли участие 57 иностранных исследователей из 24 стран, а 224 из представленных на конференцию научных статей были отобраны и представлены в сборнике тезисов в рамках конференции. Ректор рассказал о стратегических целях UNEC и заявил, что университет уверенно движется к этим целям. На конференции он также поделился статистическими данными о научной деятельности UNEC. А.Мурадов обратил внимание на то, что «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы», утвержденная указом президента Ильхама Алиева, содержит серьезные задачи, связанные с применением искусственного интеллекта в сфере образования и науки, рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении. Мурадов отметил, что проект по цифровизации научной деятельности в университете запущен во второй половине 2024 года: «Эта система будет служить управлению, финансированию и стимулированию научной деятельности на цифровой основе. Наша цель - собрать исследования на единой платформе и обеспечить прозрачность».

Ректор отметил, что цифровая платформа будет интегрировать несколько ключевых функций. Он отметил, что цифровая платформа будет способствовать ежегодной оценке эффективности путем автоматического сбора количества статей и цитирований, грантов и других мероприятий, а также обеспечит эффективное и прозрачное управление научной деятельностью. Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, говоря об основных целях высшего образования, отметил, что одним из таких направлений является продвижение в международных рейтингах. Г.Гасанлы подчеркнул важность системного подхода и комплексной работы в этом направлении: «Мы уверены, что в результате системного подхода мы добьемся в ближайшем будущем конкурентоспособных на международном уровне успехов в образовании и научной деятельности. Роль исследователей в этом процессе неоспорима». Заместитель министра отметил, что конференция играет важную роль в этом плане. Заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев рассказал об успешных итогах COP29 и вкладе Азербайджана в это мероприятие. Обращая внимание на актуальность темы конференции, министр энергетики отметил, что 3 из 14 инициатив, выдвинутых на COP29, связаны с энергетикой и именно этим темам посвящена конференция. Я.Рафиев отметил, что идеи, озвученные на конференции, внесут значительный вклад в устойчивое и стабильное развитие нашей страны. Основатель рейтинга университетов мира UI GreenMetric, профессор Рири Фитри Сари отметил, что рейтинг, который действует с 2010 года, играет важную роль в оценке деятельности университетов в области экологической устойчивости и зеленых инициатив. Он отметил, что UI GreenMetrics - это не только конкуренция, но и незаменимая платформа для сотрудничества и обмена опытом между вузами: «Цель — содействовать деятельности высших учебных заведений в соответствии с принципами устойчивого развития». Обратив внимание на достижения азербайджанских университетов в сфере устойчивого развития, основатель отметил, что программы, представленные Азербайджаном в рамках COP29, получили высокую оценку на международном уровне. Он заявил, что создание среды сотрудничества для руководителей университетов, преподавателей и студентов имеет решающее значение для обеспечения сбалансированного развития между людьми, планетой и экономическими выгодами.