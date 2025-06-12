Торговая политика Трампа обрушила доллар

К 16:13 по бакинскому времени индекс частично отыграл падение и составил 97,877 пункта (-0,72%). Индекс доллара показывает соотношение американской валюты к корзине из шести мировых валют: евро, иене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE во второй раз за 2025 год обновил трехлетний минимум, снизившись на 0,81% — до 97,789 пункта, свидетельствуют данные TradingView. В последний раз индекс находился на этом уровне 31 марта 2022 года.

Падение доллара усилилось после того, как Дональд Трамп сообщил о планах в ближайшие недели направить торговым партнерам письма с новыми тарифными ставками. В следующем месяце завершается 90-дневная пауза по так называемым «взаимным» пошлинам. По информации Financial Times, после заявления Трампа доллар снизился на 0,8% по отношению к валютной корзине.

Кроме торговых угроз, на курс доллара также повлияла более низкая, чем ожидалось, инфляция в США, что открыло дорогу к возможному снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. В то же время Европейский центральный банк дал сигнал о возможном завершении цикла снижения ставок, что поддержало рост евро.

По словам аналитиков, рост торговой напряженности продолжает оказывать давление на доллар. «Комментарий Трампа указывает на возобновление эскалации торговой напряженности в преддверии официального срока», — отметил старший валютный аналитик MUFG Ли Хардман. Старший экономист Aviva Investors Василиос Гионакис добавил, что «ослабление доллара США имеет еще значительное пространство для продолжения».

Напомним, 2 апреля 2025 года Трамп уже объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Это привело к череде колебаний индекса доллара: с локального максимума в январе на уровне 110,176 пункта он последовательно снижался, периодически отыгрывая часть потерь. Последний резкий спад индекса произошел в апреле, когда он опускался ниже 100 пунктов.