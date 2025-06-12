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Пашинян отправится на переговоры с Эрдоганом

16:50 962

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

Отмечается, что визит премьер-министра Армении в Турцию намечен на 20 июня. По данным сайта, Пашинян и Эрдоган планируют обсудить отношения Армении с Турцией и Азербайджаном. В повестку включен также ряд вопросов, связанных с заключением мирного договора между Ереваном и Баку.

5 июня премьер-министр Никол Пашинян созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региона.

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