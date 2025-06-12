В Аппарате омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева уделяет большое внимание вопросам репатриации граждан Азербайджана, находящихся в трудных жизненных условиях в зарубежных странах, а также обеспечению их прав и свобод.

Как сообщалось ранее, 3 июня из Сирии в Азербайджан были репатриированы еще 13 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей.

Сотрудники Аппарата омбудсмена встретились с репатриантами, помещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, была изучена ситуация с обеспечением их прав. Также были проведены беседы с руководителем и сотрудниками учреждения, получена информация о реализуемых и планируемых мерах по реабилитации репатриантов. В ходе встречи были оценены условия проживания, психологическое состояние и потребности репатриантов, даны рекомендации по защите их прав, использованию социальных, медицинских, образовательных, трудовых и других соответствующих государственных услуг.

На встрече репатриантам была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности омбудсмена Азербайджана и возможностях обращения.