Глава НАТО о переговорах Трампа с Путиным

«Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным», — заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важным начало прямых переговоров президента США Дональда Трампа с Россией по вопросу урегулирования войны в Украине.

По его словам, урегулирование войны в Украине требует пошагового подхода. Вместе с тем Рютте раскритиковал позицию главы российской делегации Владимира Мединского, отметив, что тот «пытается начать с истории тысячелетней давности», что, по мнению генсека НАТО, не способствует прогрессу на переговорах.

«По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса», — добавил Рютте.

Ранее Мединский прокомментировал слова Рютте о необходимости смены российской переговорной команды, заявив, что готов отправить генсеку НАТО учебник по истории Украины для лучшего понимания предмета.