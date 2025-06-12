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Китай воюет с Францией. А страдает Азербайджан?

сенсационный факт
Отдел информации
17:17 640

Источники во французской военной разведке сообщают, что спутник Azersky, приобретенный Азербайджаном у компании Airbus в 2014 году, мог выйти из строя в результате шпионской операции, проведенной Китаем. Издание Intelligence Online пишет, что весной 2023 года французская разведка обнаружила на окраине города Тулузы, вблизи объектов Airbus, станцию прослушивания, установленную небольшой китайской телекоммуникационной компанией.

Эта компания, зарегистрированная под названием SATHD EUROPE, формально не связана с китайским государством и имеет статус частного предприятия, получившего во Франции лицензию на предоставление кабельных и беспроводных телекоммуникационных услуг. Ее руководителем является гражданин Китая Цзинцзин Ли. Предполагается, что компания занимается перехватом сигналов со спутников, принадлежащих французскому космическому агентству, в том числе построенных компанией Airbus.

Французская разведка обнаружила вблизи объектов Airbus станцию прослушивания, установленную китайской телекоммуникационной компанией

После того как выяснилось, что Китай разместил станцию прослушивания рядом с объектами Airbus, производящей в том числе военные спутники, французские спецслужбы приступили к масштабной операции. Сообщается, что были задержаны подозреваемые, в настоящее время по этому делу проводится закрытое судебное разбирательство.

Всего через несколько недель после того, как французская контрразведка выявила эту станцию в Тулузе, спутник, проданный Азербайджану компанией Airbus, неожиданно вышел из строя. Французские военные считают, что вывод спутника из строя мог стать результатом операции китайской разведки против Airbus.

Напомним, что 20 апреля 2023 года Azərkosmos опубликовал официальную информацию о том, что спутник Azersky завершил свою миссию. В сообщении отмечалось, что связь со спутником была потеряна на девятом году эксплуатации — за год до окончания расчетного срока службы. Несмотря на попытки Azərkosmos и производителя спутника (то есть компании Airbus) восстановить связь, она так и не была восстановлена.

В том же заявлении говорилось, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным в 2014 году между Azərkosmos и компанией Airbus Defence and Space, спутник Azersky функционировал на одной орбите в составе единой спутниковой группировки с аппаратом SPOT 6, принадлежащим Airbus.

Через несколько недель после операции французской разведки спутник, проданный Азербайджану компанией Airbus, неожиданно вышел из строя

Согласно условиям соглашения, даже в случае выхода из строя Azersky азербайджанская сторона сохраняет возможность получать изображения с высоким оптическим разрешением через спутник SPOT 6 для удовлетворения потребностей местных и зарубежных клиентов.

«В настоящее время заказы на спутниковые снимки продолжают выполняться с прежним качеством за счет использования спутника SPOT 6. Кроме того, благодаря выстроенному за последние годы сотрудничеству с зарубежными спутниковыми операторами Azərkosmos способен удовлетворять потребности местных учреждений в более детализированных изображениях на льготных условиях», — говорилось в сообщении спутникового оператора Азербайджана.

Также указывалось, что согласно информации, полученной из американской Космической системы наблюдения (U.S. Space Surveillance Network), спутник Azersky продолжает двигаться по своей запланированной орбите.

«Возможной причиной прекращения обмена данными со спутником считается столкновение с мелким космическим мусором или метеоритом, в результате чего могла выйти из строя система энергоснабжения аппарата», — сообщил оператор.

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