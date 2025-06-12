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Кибератака в Сибири: ГУР сообщило о своей операции

17:45 1476

12 июня в Красноярском крае, Хакасии и других регионах Сибири были зафиксированы перебои с интернетом и мобильной связью. На фоне сбоев украинская разведка заявила об успешной кибератаке на регионального провайдера «Орион Телеком» и утверждает, что в результате отключения без связи остался один из закрытых городов, связанных с добычей урана. Российские официальные лица эти сообщения не подтверждают, сообщает The Insider.

Сбои затронули как федеральных операторов — МТС, «Билайн», «Ростелеком», — так и региональные компании «Сигнал» и «Орион Телеком». Последний сообщил о масштабной DDoS-атаке в ночь на 12 июня, в результате которой временно были отключены интернет и телевидение. Компания пообещала восстановить сервисы поэтапно в течение дня.

По информации издания РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР), атака была проведена украинскими киберспециалистами при поддержке хакерской группы BO Team. Согласно этим данным, сети «Орион Телекома» активно использовались российскими силовыми структурами, а целью кибератаки стала их дестабилизация.

ГУР также утверждает, что в результате атаки без связи остался один из закрытых городов (ЗАТО), специализирующихся на добыче урана. Официально название города не называется, но в Красноярском крае находятся два таких объекта:

  • Зеленогорск (Красноярск-45) — здесь расположен Электрохимический завод, занимающийся производством низкообогащённого урана;
  • Железногорск (Красноярск-26) — здесь работает Горно-химический комбинат, связанный с переработкой ядерных материалов и обслуживающий объекты «Росатома».

Именно Железногорск рассматривается как наиболее вероятная цель атаки, однако прямых подтверждений его отключения от связи на данный момент нет.

Ранее в июне аналогичные перебои с мобильным интернетом фиксировались в Иркутской, Омской и Новосибирской областях. Власти в некоторых случаях объясняли сбои «вопросами безопасности», не раскрывая деталей.

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