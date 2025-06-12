В Минтруда рассказали о неоценимых заслугах Гейдара Алиева

В рамках Года Конституции и суверенитета Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало мероприятие на тему «Конституция Азербайджана служит обеспечению прав и свобод человека, благосостояния граждан». Как сообщили в пресс-службе министерства, в мероприятии приняли участие представители государственных и неправительственных организаций, депутаты парламента, общественно-политические и научные деятели, члены семей шехидов, ветераны войны и другие приглашенные. В начале встречи, прошедшей в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, участники ознакомились с выставкой, посвященной Году Конституции и суверенитета.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что 15 Июня — День национального спасения — является датой, положившей начало победам и достижениям Азербайджана. Он напомнил, что возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой 15 июня 1993 года по настоятельному требованию народа спасло Азербайджан от потери государственной независимости, гражданского противостояния и распада. Министр отметил большие заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева — основателя современного независимого азербайджанского государства — в обеспечении социального развития. Он сообщил, что в 1993–2003 годах по инициативе Гейдара Алиева было подписано более 60 документов, направленных на улучшение благосостояния населения, за период с 1995 по 2003 год средний размер пенсий и пособий увеличился в 8 раз, а средняя заработная плата — более чем в 6 раз. Также было подчеркнуто, что именно Гейдар Алиев является автором первой национальной Конституции независимого Азербайджана, принятой 12 ноября 1995 года, в которой провозглашено, что повышение благосостояния народа и обеспечение достойного уровня жизни граждан являются главными целями государства. Анар Алиев также отметил, что мудрая и дальновидная политика общенационального лидера успешно продолжается и развивается на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым, в результате чего Азербайджан добился важных исторических побед. Министр рассказал об успехах последовательных социальных реформ последних лет, реализуемых по поручениям главы государства, а также о достижениях концепции DOST, инициированной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Было также упомянуто о цифровизации системы государственных социальных услуг.