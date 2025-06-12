Пезешкиан пообещал обогащать. Но не иранцев

Ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Буркина-Фасо голосовали против.

«Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана», – цитирует Пезешкиана иранское госагентство Mehr.

В свою очередь официальный представитель парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи заявил, что Иран может «всерьез» рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Совет управляющих МАГАТЭ, принявший антииранскую резолюцию, впервые за 20 лет решил, что Иран нарушает обязательства по нераспространению ядерного оружия, пишет Reuters.