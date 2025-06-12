Израиль освободил граждан Турции

Двое граждан Турции, находившихся на борту судна «Madleen» из «Флотилии свободы», взятого под контроль израильскими властями, были освобождены и покинули Израиль . Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на МИД страны.

Судно коалиции «Флотилия свободы», на борту которого находилась известная активистка Грета Тунберг, было взято на абордаж рано утром в понедельник.

Активисты намеревались доставить в сектор Газа символическую партию гуманитарной помощи (в том числе рис и детское питание) и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве.

Взяв судно под контроль, израильтяне направили его в порт Ашдода, где уже собрались на митинг сторонники активистов, истинные мотивы которых израильский МИД публично поставил под вопрос.

«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — заявили в МИДе, пообещав передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по существующим гуманитарным каналам.