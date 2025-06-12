Израиль освободил граждан Турции

Двое граждан Турции, находившихся на борту судна «Madleen» из «Флотилии свободы», взятого под контроль израильскими властями, были освобождены и покинули Израиль. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на МИД страны.
Судно коалиции «Флотилия свободы», на борту которого находилась известная активистка Грета Тунберг, было взято на абордаж рано утром в понедельник.
Активисты намеревались доставить в сектор Газа символическую партию гуманитарной помощи (в том числе рис и детское питание) и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве.
Взяв судно под контроль, израильтяне направили его в порт Ашдода, где уже собрались на митинг сторонники активистов, истинные мотивы которых израильский МИД публично поставил под вопрос.
«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — заявили в МИДе, пообещав передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по существующим гуманитарным каналам.