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Нетаньяху предложили заменить на Трампа

19:11 530

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп мог бы одновременно быть президентом США и премьер-министром Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

«Без обид к премьер-министру Нетаньяху, с которым я сегодня разговаривал, но я думаю, что президент Трамп может стать первым действующим президентом, который может быть премьер-министром Израиля одновременно», — сказал Уиткофф во время своего выступления на благотворительном вечере в поддержку израильской организации скорой медпомощи United Hatzalah в Нью-Йорке.

Как отмечает газета, эта шутка вызвала смешки и аплодисменты у дружелюбно настроенной к Трампу аудитории.

В ходе своего выступления Уиткофф также подчеркнул, что Трамп — «невероятный друг еврейского народа». По его словам, США и Израиль должны работать вместе, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие «любой ценой».

Ранее CBS News сообщал, что Израиль готов начать операцию против Ирана, о чем США уведомлены. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Это одна из причин, по которой США начали частичную эвакуацию персонала. Позднее Трамп подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном.

После этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что иранские военные и правительственные чиновники разработали план на случай удара Израиля, который включает немедленный контрудар с применением сотен баллистических ракет.

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