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Будущее Украины обсудят на тайной встрече

19:13 707

В Стокгольме 12 июня начнется «тайная встреча» Бильдербергской группы. На ней, среди прочего, обсудят будущее Украины, пишут зарубежные СМИ.

Как сообщается, встреча начнется 12 июня и продлится до 15 июня. Она будет «секретной», поскольку пройдет в отеле Grand Hotel без трансляций дебатов и пресс-конференций.

Темы обсуждений будут предусматривать евроатлантические отношения, будущее Украины, экономику США, Европу, Ближний Восток, а также инновации в сфере обороны, искусственный интеллект и вопросы миграции.

Ожидается, что участие во встрече примут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб, министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также спикер Бундестага Юлия Клекнер.

Бильдербергская группа - ежегодная частная конференция, в которой принимают участие от 120 до 150 человек европейской и североамериканской политической элиты, эксперты из промышленности, финансов, научных кругов и средств массовой информации.

Проводится конференция ежегодно с 1954 года. Все участники допускаются исключительно по приглашениям, имеют право использовать полученную на встрече информацию, однако не раскрывать, кому она принадлежит.

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