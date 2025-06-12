Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно»

На фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке, когда американские посольства в уязвимых регионах получают экстренные инструкции, посол США в Израиле Майк Хакаби дает интервью изданиям Ynet и Yedioth Ahronoth, в котором подчеркнул: несмотря на обострение ситуации, военный удар Израиля по Ирану без «зеленого света» из Вашингтона кажется ему крайне маловероятным.

- Президент Трамп стремится к новому соглашению с Ираном?

- Абсолютно нет. Он тот самый президент, который порвал с ядерной сделкой Обамы — соглашением, которое он счел катастрофическим. Трамп отверг его с первых дней своего президентства. На этой неделе он снова недвусмысленно заявил: Иран не получит ядерное оружие, точка. Не будет обогащения, не будет бомбы. Его позиция предельно ясна. Президент хотел бы, чтобы решение было достигнуто мирным путем — и мы тоже. Но «мирно» не означает капитуляцию перед Ираном. Не означает, что Тегеран выйдет победителем.

- В чем, по-Вашему, ключевое отличие между Трампом и Обамой в отношении Ирана?

- Обама, как мне кажется, доверял Ирану. Трамп — реалист. Он обозначил красные линии и дал понять: игнорировать их нельзя.

- Если дипломатия провалится, возможен ли военный ответ со стороны США — и будут ли эти действия скоординированы с Израилем?

- Это зависит от многих факторов. Каждая страна принимает независимые решения. Я не в положении предсказывать военные сценарии. Но очевидно одно: между нашими странами существует теснейшее сотрудничество, основанное на глубоком доверии.

- Существуют ли инструкции Белого дома израильскому премьер-министру воздержаться от ударов по Ирану?

- Нет. Президент Трамп не тот человек, который дает указания другим избранным лидерам. И премьер-министр Израиля — не тот, кто их принимает. Между ними — взаимное уважение. Оба избраны своими народами, ни один не унаследовал власть, ни один не пришел к ней силой. Это отношения между равными, между лидерами суверенных государств.

- Возможно ли, что Израиль решится на военную операцию без координации с США?

- Лично я считаю это маловероятным. Причина — доверие. У нас много союзников, но у нас только один стратегический партнер — Израиль. Такого уровня сотрудничества у нас нет ни с одной другой страной: разведка, технологии, стратегия, безопасность. И это сотрудничество основано не только на интересах, но и на общих ценностях, на цивилизационном фундаменте.

- Доверяет ли президент Трамп Ирану?

- Я не могу говорить о чувствах президента США. Но могу говорить о его словах и действиях. Он говорил ясно: если Иран решит идти к ядерному оружию, это будет ошибкой с катастрофическими последствиями. Это его позиция. Дональд Трамп редко скрывает эмоции, и если бы он доверял Ирану, мы бы это услышали. Поэтому мой совет прост: слушайте, что он говорит, и наблюдайте за тем, что он делает.