Возглавляемая Сагибой Гафаровой парламентская делегация на XIV пленарном заседании ТЮРКПА

Делегация азербайджанского парламента во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой 11-го и 12-го июня участвовала в XIV пленарном заседании ТЮРКПА в городе Астана в Казахстане.

В своей речи на заседании Совета Ассамблеи ТЮРКПА, проведённом в рамках пленарного заседания, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова отметила, что в период председательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в ТЮРКПА предпринимались все шаги для укрепления межпарламентских связей и дальнейшего усиления деятельности организации.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, эффективная деятельность ТЮРКПА обеспечивает оказание парламентской поддержки креплению единства наших стран. Кроме того, организация создаёт возможности для того, чтобы единая позиция тюркского мира была услышана на международных парламентских платформах.

В своём выступлении на 14-м пленарном заседании ТЮРКПА, состоявшемся в тот же день, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова заявила, что Азербайджан как активный член тюркской семьи реализует продуманные меры для дальнейшего укрепления единства тюркского мира. Развитие двусторонних и многосторонних отношений с тюркскими государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.