Возглавляемая Сагибой Гафаровой парламентская делегация на XIV пленарном заседании ТЮРКПА

Делегация азербайджанского парламента во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой 11-го и 12-го июня участвовала в XIV пленарном заседании ТЮРКПА в городе Астана в Казахстане.
В своей речи на заседании Совета Ассамблеи ТЮРКПА, проведённом в рамках пленарного заседания, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова отметила, что в период председательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в ТЮРКПА предпринимались все шаги для укрепления межпарламентских связей и дальнейшего усиления деятельности организации.
Как отметила спикер Милли Меджлиса, эффективная деятельность ТЮРКПА обеспечивает оказание парламентской поддержки креплению единства наших стран. Кроме того, организация создаёт возможности для того, чтобы единая позиция тюркского мира была услышана на международных парламентских платформах.
В своём выступлении на 14-м пленарном заседании ТЮРКПА, состоявшемся в тот же день, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова заявила, что Азербайджан как активный член тюркской семьи реализует продуманные меры для дальнейшего укрепления единства тюркского мира. Развитие двусторонних и многосторонних отношений с тюркскими государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.
Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, восстановление народом нашей страны своей территориальной целостности и суверенитета по итогам Второй Карабахской войны и антитеррористической операции под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева стало историческим достижением для всего тюркского мира.
Эти великие победы не только положили конец оккупации азербайджанских земель, но и сформировали новые геополитические реалии в нашем регионе, породив новые перспективы для более тесной сплочённости тюркского мира. Максимальное задействование наличного потенциала в сферах энергетики, транспорта, транзита и других сферах, а также внедрение новых форматов сотрудничества обеспечат дальнейшее укрепление экономического единства тюркских государств.
По её словам, как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, «двадцать первый век должен стать веком развития тюркского мира».
На пресс-конференции, последовавшей за проведённым 12-го июня 14-м пленарным заседанием ТЮРКПА, спикер Сагиба Гафарова отметила, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики придаёт очень большое значение деятельности в рамках ТЮРКПА. Она отметила, что в основе двустороннего и многостороннего сотрудничества Милли Меджлиса с парламентами братских стран лежит мысль президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Наша семья – это тюркский мир. У нас нет другой семьи».
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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова также провела ряд встреч в Астане.
В рамках мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12-го июня провёл встречу со спикерами парламентов государств-участников ТЮРКПА. Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова приняла участие в этой встрече.
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Спикер Сагиба Гафарова также провела встречи со спикером Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Зией Озтюрклером и спикером Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.