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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Зеленский о вытеснении российской армии из Сум

19:59 196

ВСУ в Сумской области понемногу вытесняют российские подразделения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Наступление российских войск на Сумы, начавшееся в феврале 2025 года, продолжается с переменным успехом. Согласно последним данным, российские силы продвигаются в северные районы Сумской области, стремясь создать буферную зону вдоль государственной границы Украины и России.

Целью является приближение к городу Сумы, что позволит использовать ствольную артиллерию для воздействия на город. Однако для начала крупномасштабного наступления на Сумы российским войскам потребуется значительное подкрепление.

По информации Института изучения войны (ISW), российские войска накапливают силы у границы с Сумской областью. Однако ограниченное количество личного состава указывает на то, что основная цель — оттянуть и закрепить украинские силы в этом районе, а не немедленно начать наступление на Сумы.

В то же время, российские войска продолжают наносить удары по резервам ВСУ в Сумской области. Согласно сообщениям Минобороны России, удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава и техники резервов украинской армии в Сумской области, включая населённые пункты Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки.

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