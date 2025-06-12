Состоялось первое заседание Консультативного совета пищевого сектора при AПБА

В целях укрепления сотрудничества государственного и частного секторов при Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики создан Консультативный совет пищевого сектора.

Создание Совета имеет большое значение с точки зрения совершенствования системы обеспечения пищевой безопасности в стране, полного информирования предпринимателей о требованиях действующего законодательства, более активного их вовлечения в проводимые в этом секторе реформы.

На первом заседании было подчеркнуто, что Совет будет активно участвовать в процессе реализации государственной политики в области пищевой безопасности, в проведении консультаций с представителями частного сектора при подготовке решений в этой сфере, а также в изучении предложений и мнений предпринимателей.

Совет будет служить платформой между представителями частного сектора, соответствующими государственными учреждениями, общественными организациями и экспертами для укрепления сотрудничества на основе взаимного доверия.

В ходе встречи была представлена презентация о реформах, реализованных АПБА и достигнутых результатах.