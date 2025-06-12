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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США

21:16 803

Президент США Дональд Трамп заявил, что «разочарован» и Россией, и Украиной, в связи с отсутствием результатов по прекращению войны.

«Очень важно добиться этого, чтобы остановить кровопролитие», — заявил он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, была возможность достичь договоренности, но пока этого сделать не удалось.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что прекращение войны России и Украины отвечает национальным интересам США. По его словам, мирное соглашение «сделает Соединенные Штаты сильными и продемонстрирует то, на чем должен сосредоточиться мир».

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