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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Путин поручил создать чудо-ПВО

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На ближайшее десятилетие Россия «формирует новую программу вооружения», призванную «системно переоснастить армию с учетом актуальных вызовов», заявил президент РФ Владимир Путин на специальном совещании в Кремле.

По его словам, программа «охватит весь комплекс перспективных вооружений и будет учитывать опыт реальных боевых действий», включая войну в Украине.

Путин в ходе совещания поручил разработать систему ПВО, которая «способна работать в любых условиях и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида».

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