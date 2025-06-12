Путин поручил создать чудо-ПВО

На ближайшее десятилетие Россия «формирует новую программу вооружения», призванную «системно переоснастить армию с учетом актуальных вызовов», заявил президент РФ Владимир Путин на специальном совещании в Кремле.

По его словам, программа «охватит весь комплекс перспективных вооружений и будет учитывать опыт реальных боевых действий», включая войну в Украине.

Путин в ходе совещания поручил разработать систему ПВО, которая «способна работать в любых условиях и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида».