Китайцы охладили пыл Трампа

Китай пока не подтверждает заявление президента США Дональда Трампа по сделке о снижении торговых тарифов. Министерство торговли Китая заявило, что переговоры в Лондоне с США завершились не сделкой, а «рамочной основой».

Пекин не сообщил, что именно удалось согласовать. Представитель Поднебесной сказал, что стороны сделали шаг вперед в обсуждении торговых вопросов.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов.

По его словам, в рамках договоренности Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин на американские - до 10%.

Глава Белого дома добавил, что теперь соглашение должно быть утверждено главами двух государств.

По словам американского лидера, заключение сделки позволит решить вопрос поставки в США редкоземельных металлов из КНР.

Трамп также заявил, что США, в свою очередь, позволят китайским студентам продолжить обучение в американских колледжах и университетах.