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Cевероирландцы бьют мигрантов

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В Северной Ирландии третий день продолжаются антимигрантские протесты, переросшие в массовые беспорядки, пишет The Times.

Протесты начались в городе Баллимине вечером 9 июня после изнасилования мигрантами несовершеннолетней девочки.

Протестующие забрасывают полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и пластиковые пули.

Узнав о том, что семья подозреваемых мигрантов была вывезена властями в миграционный центр в городе Ларн, местные жители подожгли его.

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