Cевероирландцы бьют мигрантов

В Северной Ирландии третий день продолжаются антимигрантские протесты, переросшие в массовые беспорядки, пишет The Times.
Протесты начались в городе Баллимине вечером 9 июня после изнасилования мигрантами несовершеннолетней девочки.
Протестующие забрасывают полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и пластиковые пули.
Узнав о том, что семья подозреваемых мигрантов была вывезена властями в миграционный центр в городе Ларн, местные жители подожгли его.
June 12, 2025