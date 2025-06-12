Украинский дрон залетел на турецкий пляж

Дрон самолетного типа, предположительно принадлежащий Украине, обнаружен на пляже в Стамбуле, сообщает агентство IHA.
По оценкам специалистов, он может быть оборудован взрывчаткой.
June 12, 2025
Дрон самолетного типа, предположительно принадлежащий Украине, обнаружен на пляже в Стамбуле, сообщает агентство IHA.
По оценкам специалистов, он может быть оборудован взрывчаткой.
June 12, 2025
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