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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Власти Грузии вынесли приговор участнику протестов. Грузины вышли на улицы

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21:53 570

В Грузии масштабный митинг после приговора суда 21-летнему Мате Девидзе, который участвовал в протестах в ноябре прошлого года.

Суд признал молодого человека виновным в нападении на полицейских и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

На последнем заседании суда Девидзе сказал, что в ноябре приехал на тбилисский протест из города Телави, чтобы мирно выступить против сворачивания курса на интеграцию в ЕС.

После приговора суда тысячи протестующих вышли на улицы, перекрыв проспект Меликишвили в центре города.

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