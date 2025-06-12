Когда в Москве появится улица Трампа?

Сторонники Дональда Трампа очень сердятся, когда им говорят, что их кумир пасует перед Владимиром Путиным и, больше того, подыгрывает тому в его войне против Украины. Отказ Белого дома разговаривать с Кремлем с позиции силы объясняют хитроумным планом Трампа, который в итоге приведет к скорому окончанию боестолкновений и обстрелов. Война между тем продолжается с заметно растущей интенсивностью, Москва не только не идет на малейшие уступки, она ужесточает свои требования к Украине и к Западу, а Вашингтон по-прежнему ждет от Путина внезапного мирного прозрения. Выглядит это довольно жалко и глупо. Эту слабость обычно относят к личным особенностям Дональда Трампа, явно испытывающего какой-то загадочный пиетет перед Путиным, а, например, Марко Рубио, совмещающего посты главы Госдепа и президентского советника по национальной безопасности, принято считать «ястребом», который, будь его воля, порвал бы русских, как тузик грелку. Но вот наступил день 12 июня, и заклятый враг коммунистов и диктаторов Рубио – он эту славу заслужил в бытность сенатором – взял, да поздравил россиян с Днем России. «Соединенные Штаты сохраняют приверженность поддержке российского народа, в то время как он продолжает развивать свои стремления к светлому будущему», - говорится в обращении на сайте Государственного департамента США.

Вообще-то российский народ в лице своей армии продолжает уничтожать украинские города в своем «стремлении к светлому будущему». В будущем, как его видит политическое руководство России и подавляющее большинство россиян, не должно быть украинцев, не стоящих перед ними на коленях. Глава американской дипломатии действительно желает такой России успехов? Госдеп выступил с поздравлением с Днем России впервые с 2022 года. В прошлом году Байден «поздравил» русских санкциями в отношении Московской биржи. Но что этот сонный Джо смыслит в искусстве сделки! Надо сказать, россияне благодарны Трампу и его команде за все их усилия. Эти чувства ярко отразились в данных соцопросов. Независимый «Левада-Центр» регулярно интересуется мнением соотечественников о странах, которые те относят к дружеским или враждебным. И вот впервые (!) с 2006 года, когда такие замеры стали производиться, Соединенные Штаты перестали восприниматься как главный враг России. Сейчас на этих позициях разместились Германия (ее в этом качестве называют 55%), Великобритания (49%), лишь на третьем месте Украина, с которой уже двенадцатый год идет самая настоящая война (43%), и только затем – США (40%). А ведь еще год назад американцы лидировали в рейтинге врагов с рекордными 76%. Вот что делает Трамп животворящий!

Но и правда, как воспринимать Штаты в качестве врага, если их лидер провел уже четыре телефонных великолепных, по словам Трампа, беседы с дорогим Владимиром Владимировичем, причем в последней фактически дал добро на ответный удар по Украине в отместку за уничтожение стратегических бомбардировщиков. Эту ситуацию прекрасным образом прочувствовали и украинцы. Если, по данным Киевского международного института социологии, в декабре 2024-го 54% опрошенных связывали оптимистические ожидания с избранием Дональда Трампа, то уже в марте 73% считали, что это плохо для Украины. Сейчас лишь 16% еще не разочаровались на этот счет. При этом 90% хорошо относятся к американскому народу, но вот политическое руководство вызывает противоположные горячие чувства.