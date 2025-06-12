У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до своего босса Дональда Трампа важность усилий Владимира Зеленского по достижению мира. Об этом Келлог рассказал во время выступления на форуме Германского фонда Маршалла в Брюсселе.

«У нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который сделал бы то, что сделал президент (Украины Владимир) Зеленский. Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что делал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и за национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять, с какими проблемами они сталкиваются прямо сейчас на поле боя», - пересказал он свой разговор с Трампом.

По словам Келлога, США это не всегда осознают, потому что не ставят себя на место украинцев и не понимают, как выбраться из этой ситуации.