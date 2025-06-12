Губернатор разрешил давить мигрантов

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине.
«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», - сказал Десантис, слова которого приводит журнал Newsweek.
Губернатор подчеркнул, что вина в таком случае будет лежать на протестующем, которого сбили.
June 12, 2025
В начале июня 2025 года в Соединённых Штатах Америки вспыхнула новая волна массовых протестов, вызванная действиями федеральных иммиграционных властей. Поводом стало проведение масштабных рейдов ICE (Иммиграционной и таможенной полиции), в результате которых были задержаны сотни нелегальных мигрантов, в том числе семьи с детьми. Первыми отреагировали жители Лос-Анджелеса — уже 6 июня на улицы города вышли тысячи протестующих, осуждая действия властей и требуя остановить депортации.
Ситуация быстро обострилась. В Лос-Анджелесе был введён комендантский час, начались столкновения с полицией. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ, резиновые пули и перцовые баллончики. Протесты приобрели ожесточённый характер, появились сообщения о поджогах, вандализме и многочисленных задержаниях. В ответ федеральные власти приняли решение направить в город около 4 000 бойцов Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. Их присутствие в Лос-Анджелесе было санкционировано по так называемому Title 10 — юридическому основанию, позволяющему использовать военных с правом на задержания гражданских лиц.
Несмотря на силовое подавление, протестное движение быстро распространилось на другие города. В течение нескольких дней акции прошли как минимум в 35 крупных населённых пунктах: Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Сан-Антонио, Денвере, Филадельфии и многих других. Массовые демонстрации охватили 19 штатов. В Сиэтле митингующие устроили поджог у здания федерального суда, разрисовали стены граффити, использовали фейерверки. В Нью-Йорке, на Foley Square, собралось более 2 500 человек, были зафиксированы локальные столкновения и около 80 арестов. В Сан-Антонио протесты носили более мирный характер, однако и там были задействованы силы полиции и Национальной гвардии.
Местные власти, в особенности руководство Калифорнии, резко осудили вмешательство федерального центра. Губернатор Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Бас назвали развертывание морпехов «опасным прецедентом» и «нравственно неприемлемым». Вскоре была подана коллективная жалоба в федеральный суд с требованием немедленно прекратить участие военных в гражданских операциях. Тем временем Министерство юстиции США выступило с заявлением, что протестующие, обвинённые в насилии или разрушении имущества, будут преследоваться с максимальной строгостью.