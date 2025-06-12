Губернатор разрешил давить мигрантов

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине.

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», - сказал Десантис, слова которого приводит журнал Newsweek.

Губернатор подчеркнул, что вина в таком случае будет лежать на протестующем, которого сбили.