Экс-премьер Израиля резко раскритиковал Нетаньяху

По словам Беннета, ослабление требований и наказаний за уклонение от службы — это «сокрушительный удар по резервистам» и «плохой месседж» для уставших солдат и их семей.

Как утверждает ряд СМИ, закон будет временным — максимум на 6 лет (или 4, если не будет выполнен план по призыву). Сразу вступят в силу санкции, касающиеся учёбы, загранпоездок и водительских прав. Остальные меры (на детсады и транспорт) будут введены позже.

По словам экс-премьера, компромисс подорвёт мотивацию служить в армии, укрепит отказ от трудоустройства и нанесёт ущерб экономике. Он считает, что правительство действует вразрез с интересами страны.