USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Экс-премьер Израиля резко раскритиковал Нетаньяху

12 июня 2025, 22:49 977

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет резко осудил действующее правительство страны, которое пошло на послабления в вопросе призыва на военную службу ультраортодоксальных евреев (хасидов).

По словам Беннета, ослабление требований и наказаний за уклонение от службы — это «сокрушительный удар по резервистам» и «плохой месседж» для уставших солдат и их семей.

Как утверждает ряд СМИ, закон будет временным — максимум на 6 лет (или 4, если не будет выполнен план по призыву). Сразу вступят в силу санкции, касающиеся учёбы, загранпоездок и водительских прав. Остальные меры (на детсады и транспорт) будут введены позже.

По словам экс-премьера, компромисс подорвёт мотивацию служить в армии, укрепит отказ от трудоустройства и нанесёт ущерб экономике. Он считает, что правительство действует вразрез с интересами страны.

Россия победит, если поможет Трамп
Россия победит, если поможет Трамп The Washington Post
00:30 129
У российской армии «юбилей»
У российской армии «юбилей»
00:19 365
Выжил только один
Выжил только один обновлено 23:50
12 июня 2025, 23:50 14336
Когда в Москве появится улица Трампа?
Когда в Москве появится улица Трампа?
12 июня 2025, 22:07 1536
Губернатор разрешил давить мигрантов
Губернатор разрешил давить мигрантов
12 июня 2025, 22:42 2346
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
12 июня 2025, 22:26 1551
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 23:25
12 июня 2025, 23:25 16027
Грузины своих не бросают
Грузины своих не бросают добавлено фото и видео
12 июня 2025, 23:07 2794
Китайцы охладили пыл Трампа
Китайцы охладили пыл Трампа
12 июня 2025, 21:29 2190
Путин поручил создать чудо-ПВО
Путин поручил создать чудо-ПВО
12 июня 2025, 21:20 2910
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
12 июня 2025, 21:16 1488

ЭТО ВАЖНО

Россия победит, если поможет Трамп
Россия победит, если поможет Трамп The Washington Post
00:30 129
У российской армии «юбилей»
У российской армии «юбилей»
00:19 365
Выжил только один
Выжил только один обновлено 23:50
12 июня 2025, 23:50 14336
Когда в Москве появится улица Трампа?
Когда в Москве появится улица Трампа?
12 июня 2025, 22:07 1536
Губернатор разрешил давить мигрантов
Губернатор разрешил давить мигрантов
12 июня 2025, 22:42 2346
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
12 июня 2025, 22:26 1551
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 23:25
12 июня 2025, 23:25 16027
Грузины своих не бросают
Грузины своих не бросают добавлено фото и видео
12 июня 2025, 23:07 2794
Китайцы охладили пыл Трампа
Китайцы охладили пыл Трампа
12 июня 2025, 21:29 2190
Путин поручил создать чудо-ПВО
Путин поручил создать чудо-ПВО
12 июня 2025, 21:20 2910
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
12 июня 2025, 21:16 1488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться