Трамп тянется к Ким Чен Ыну, но безответно

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США Дональд Трамп «остается восприимчивым» к общению с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, даже несмотря на то, что северокорейский лидер, похоже, менее заинтересован в переговорах по своей ядерной программе и программе создания баллистических ракет, сообщает NBC News.

Трамп открыт для диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в сообщении Белого дома.

«Трамп хотел бы увидеть прогресс, который был достигнут на том саммите в Сингапуре», - заявила Ливитт вчера журналистам, имея в виду первый личный саммит между двумя лидерами в 2018 году.

Так представитель Белого дома ответила на вопрос о новости, в которой говорилось, что Северная Корея отказалась принять письмо от Трампа, направленное на возобновление каналов связи между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее и Северная, и Южная Корея, похоже, выключили пропагандистские громкоговорители на своей общей границе в попытке снизить напряженность на Корейском полуострове.

Формально две страны продолжают находиться в состоянии войны после того, как Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Ким продолжил продвигать свои программы вооружений со времени своей последней встречи с Трампом в 2019 году и еще больше укрепился благодаря партнерству в области безопасности с Россией.