USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Трамп тянется к Ким Чен Ыну, но безответно

12 июня 2025, 23:41 396

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США Дональд Трамп «остается восприимчивым» к общению с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, даже несмотря на то, что северокорейский лидер, похоже, менее заинтересован в переговорах по своей ядерной программе и программе создания баллистических ракет, сообщает NBC News.

Трамп открыт для диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в сообщении Белого дома.

«Трамп хотел бы увидеть прогресс, который был достигнут на том саммите в Сингапуре», - заявила Ливитт вчера журналистам, имея в виду первый личный саммит между двумя лидерами в 2018 году.

Так представитель Белого дома ответила на вопрос о новости, в которой говорилось, что Северная Корея отказалась принять письмо от Трампа, направленное на возобновление каналов связи между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее и Северная, и Южная Корея, похоже, выключили пропагандистские громкоговорители на своей общей границе в попытке снизить напряженность на Корейском полуострове.

Формально две страны продолжают находиться в состоянии войны после того, как Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Ким продолжил продвигать свои программы вооружений со времени своей последней встречи с Трампом в 2019 году и еще больше укрепился благодаря партнерству в области безопасности с Россией.

Россия победит, если поможет Трамп
Россия победит, если поможет Трамп The Washington Post
00:30 134
У российской армии «юбилей»
У российской армии «юбилей»
00:19 368
Выжил только один
Выжил только один обновлено 23:50
12 июня 2025, 23:50 14339
Когда в Москве появится улица Трампа?
Когда в Москве появится улица Трампа?
12 июня 2025, 22:07 1537
Губернатор разрешил давить мигрантов
Губернатор разрешил давить мигрантов
12 июня 2025, 22:42 2346
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
12 июня 2025, 22:26 1551
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 23:25
12 июня 2025, 23:25 16034
Грузины своих не бросают
Грузины своих не бросают добавлено фото и видео
12 июня 2025, 23:07 2797
Китайцы охладили пыл Трампа
Китайцы охладили пыл Трампа
12 июня 2025, 21:29 2191
Путин поручил создать чудо-ПВО
Путин поручил создать чудо-ПВО
12 июня 2025, 21:20 2912
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
12 июня 2025, 21:16 1490

ЭТО ВАЖНО

Россия победит, если поможет Трамп
Россия победит, если поможет Трамп The Washington Post
00:30 134
У российской армии «юбилей»
У российской армии «юбилей»
00:19 368
Выжил только один
Выжил только один обновлено 23:50
12 июня 2025, 23:50 14339
Когда в Москве появится улица Трампа?
Когда в Москве появится улица Трампа?
12 июня 2025, 22:07 1537
Губернатор разрешил давить мигрантов
Губернатор разрешил давить мигрантов
12 июня 2025, 22:42 2346
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном
12 июня 2025, 22:26 1551
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 23:25
12 июня 2025, 23:25 16034
Грузины своих не бросают
Грузины своих не бросают добавлено фото и видео
12 июня 2025, 23:07 2797
Китайцы охладили пыл Трампа
Китайцы охладили пыл Трампа
12 июня 2025, 21:29 2191
Путин поручил создать чудо-ПВО
Путин поручил создать чудо-ПВО
12 июня 2025, 21:20 2912
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
Логика Трампа: Украина должна заключить мир с Россией ради интересов США
12 июня 2025, 21:16 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться