У российской армии «юбилей»

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские вооруженные силы, вероятно, потеряли один миллион человек человек — убитыми и ранеными. Об этом в соцсети X сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. Из этого числа могли погибнуть около 250 тысяч российских солдат и офицеров, что является самыми крупными потерями России со времен Второй мировой войны, подчеркивают британские военные.

Совокупные безвозвратные потери российской армии — то есть убитые, пропавшие и тяжело раненые, неспособные вернуться в строй — составляют от 400 до 500 тысяч человек. При этом поток тяжело раненых продолжает перегружать российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях: от полевых госпиталей до специализированных клиник. Это приводит к серьезным сбоям в логистике, нехватке квалифицированного персонала и обострению кадрового кризиса в медицинских подразделениях, отмечает Минобороны Соединенного Королевства.

Согласно данным британской разведки, только в 2025 году Россия могла потерять более 200 тысяч человек, а ежедневные потери РФ, по информации Генерального штаба Украины, в среднем превышают 1250 военнослужащих.

Несмотря на масштаб потерь, российское командование, по мнению оборонного ведомства Британии, по-прежнему придерживается тактики численного давления: используя большое количество личного состава, армия пытается вытеснять украинские войска. Руководство РФ, как отмечается в докладе, почти наверняка готово мириться с высоким уровнем потерь, пока это не начнет подрывать поддержку войны со стороны общества или правящей элиты, и пока есть ресурс на восполнение потерь.

Свою оценку ситуации на поле боя ранее дал президент США Дональд Трамп. По его словам, Россия теряет до пяти тысяч солдат каждую неделю, однако это, как полагает Трамп, не оказывает существенного влияния на Владимира Путина. «Возможно, ему все равно. Я начинаю думать, что ему это безразлично», — заявил американский президент.

К концу мая «Медиазона» и «Русская служба BBC» поименно установили личности 110 608 россиян, погибших в ходе войны. Однако журналисты подчеркивают: реальное число погибших существенно выше. Установленные фамилии, по их оценке, отражают лишь 45–65% от общего количества жертв. Таким образом, реальные потери убитыми могут достигать 170–246 тысяч человек. Если же учитывать мобилизованных с оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, общее число погибших, по подсчетам журналистов, может составлять от 191 до 269 тысяч человек.

На этом фоне президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» в Кремле заявил, что его народ «бессмертен», а путь к этому «бессмертию» лежит через «победы в ходе боевых действий».

По словам Путина, мыслью о бессмертии россиян с ним поделился писатель Александр Проханов, по мнению которого именно с бессмертием связан День России.

«Действительно, смысл сегодняшнего дня — в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства, нашей Родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, обращаясь к бывшим участникам войны.

Он добавил также, что речь идет о людях, которые «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте».