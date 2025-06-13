Россия сдерживает инициативу в войне и непрерывно наступает с осени 2023 года, но не похоже, чтобы это приближало её к победе. Об этом на страницах The Washington Post пишет младший научный сотрудник Программы военных действий, нерегулярных угроз и терроризма в Центре стратегических и международных исследований (США) Райли Маккейб.

Он отметил, что менее двух недель назад Украина провела одну из своих самых амбициозных операций войны, повредив и уничтожив десятки стратегических ракетоносцев России прямо на их базах в глубоком тылу, потратив на это минимум ресурсов.

«Атака, которую планировали в течение многих месяцев и начали с территории России, показала, как Киев может использовать ограниченные инструменты для достижения значительных результатов», — пишет Маккейб.

На протяжении всего того времени, которое Украина потратила на подготовку операции «Паутина», Россия непрерывно наступала на фронте, пытаясь продвигаться вперёд грубой силой. Как отмечает аналитик, в этом наступлении российская армия сожгла огромные объёмы своих ресурсов, в итоге захватив менее 1 % территории Украины.

Маккейб сравнивает темпы российского продвижения в Украине с изнурительным наступлением армий Антанты на реке Сомма во время Первой мировой войны — с битвой, которая на Западе стала синонимом чрезвычайно кровавых и дорогих, но при этом бесполезных военных усилий.

«Эта жестокая реальность ставит под сомнение нарратив о том, что Россия диктует условия конфликта. Да, российские войска находятся в наступлении. Но сама инициатива — это не победа. Важно не только то, что Россия получила, но и то, что она потеряла в обмен. Она теряет личный состав и снаряжение в обмен на считанные метры земли. И это приведёт к победе только тогда, когда Вашингтон это позволит», — резюмирует аналитик, очевидно, намекая на впечатляющую лояльность Трампа к российской агрессии.