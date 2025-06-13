План США: Остановить бои и сделать Россию порядочной

Вашингтон предложил остановить боевые действия в Украине по линии фронта. Такую инициативу озвучил спецпосланник президента США Кит Келлог.
Келлог заявил, что США намерены добиваться «прекращения огня на месте», пояснив, что по этому сценарию территории, которые стороны контролируют на данный момент, останутся за ними. «Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе», — описал Келлог видение США по прекращению войны.
Далее, по мнению спецпосланника США, Россию следует вернуть в «Лигу порядочных наций», «чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс».
По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы. «Мы не хотим, чтобы эта война возобновилась через три, четыре или пять лет», — подчеркнул Келлог.
Глава Пентагона Пит Хэгсет же заявил, что «никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели».
Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, он утверждал, что Вашингтон готов к переговорам о прекращении российско-украинской войны. «Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров», — заверил Хегсет. «Мы готовы выработать путем переговоров то, что, как мы надеемся, окажется прочным миром», — сказал шеф Пентагона. «Однако никто из тех [в западных странах], кто рассуждает о победе, о том, чтобы взять верх, еще не представил мне план, позволяющий выдавить российскую армию с этих [взятых под контроль в ходе специальной военной операции] территорий», — подчеркнул Хегсет.
Кроме того, министр отверг сведения американской печати о том, что он на самом начальном этапе работы администрации Дональда Трампа неверно понял распоряжения президента США и потому приказал приостановить поставки Киеву оружия и военной техники. «Один из многих заголовков фейковых новостей, с которыми нам пришлось столкнуться», — заявил по этому поводу Хегсет.
По его словам, подобного рода материалы пишутся «крайне заидеологизированными и очень плохо осведомленными репортерами, строящими догадки о делах, о которых они ничего не знают», в попытке нанести политический ущерб администрации Трампа. «Говорю, что эта публикация неточна», — добавил глава военного ведомства.