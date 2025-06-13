План США: Остановить бои и сделать Россию порядочной

Келлог заявил, что США намерены добиваться «прекращения огня на месте», пояснив, что по этому сценарию территории, которые стороны контролируют на данный момент, останутся за ними. «Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе», — описал Келлог видение США по прекращению войны.

Далее, по мнению спецпосланника США, Россию следует вернуть в «Лигу порядочных наций», «чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс».

По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы. «Мы не хотим, чтобы эта война возобновилась через три, четыре или пять лет», — подчеркнул Келлог.

Глава Пентагона Пит Хэгсет же заявил, что «никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели».

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, он утверждал, что Вашингтон готов к переговорам о прекращении российско-украинской войны. «Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров», — заверил Хегсет. «Мы готовы выработать путем переговоров то, что, как мы надеемся, окажется прочным миром», — сказал шеф Пентагона. «Однако никто из тех [в западных странах], кто рассуждает о победе, о том, чтобы взять верх, еще не представил мне план, позволяющий выдавить российскую армию с этих [взятых под контроль в ходе специальной военной операции] территорий», — подчеркнул Хегсет.

Кроме того, министр отверг сведения американской печати о том, что он на самом начальном этапе работы администрации Дональда Трампа неверно понял распоряжения президента США и потому приказал приостановить поставки Киеву оружия и военной техники. «Один из многих заголовков фейковых новостей, с которыми нам пришлось столкнуться», — заявил по этому поводу Хегсет.

По его словам, подобного рода материалы пишутся «крайне заидеологизированными и очень плохо осведомленными репортерами, строящими догадки о делах, о которых они ничего не знают», в попытке нанести политический ущерб администрации Трампа. «Говорю, что эта публикация неточна», — добавил глава военного ведомства.