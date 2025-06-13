Азербайджан проголосовал «За»

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа. Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.

Голосование прошло после того, как 4 июня Совет Безопасности не смог принять резолюцию по прекращению огня в Газе и освобождению заложников – Соединенные Штаты наложили на нее вето.

Резолюция Генассамблеи, предложенная Палестиной и 23 странами во главе с Испанией, требует прекращения огня, освобождения заложников и полного вывода израильских войск из сектора Газа (в соответствии с резолюцией Совбеза 2735 от 10 июня 2024 года) и осуждает использование голода как орудия войны, а также требует содействия беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в Газу.

Хотя резолюции Ассамблеи не являются юридически обязывающими, они имеют политический и моральный вес.

Документ был принят в рамках 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, которая возобновила свою работу в четверг. Сессия посвящена незаконным действиям Израиля на оккупированной палестинской территории. Впервые она была созвана в апреле 1997 года.

В последний раз 10-я чрезвычайная сессия созывалась в декабре 2024 года, тогда были приняты две резолюции: одна с требованием прекращения огня в секторе Газа, а другая с подтверждением полной поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), деятельность которого запретил Израиль.

Всего Генассамблея созвала с 1950 года 11 чрезвычайных специальных сессий – после принятия резолюции 377A(V). Она дает Ассамблее полномочия рассматривать вопросы международного мира и безопасности, когда Совет Безопасности не может действовать из-за отсутствия единогласия среди его пяти постоянных членов – Китая, Франции, России, Великобритании и Соединенных Штатов.