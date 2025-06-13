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Американского сенатора скрутили и заковали в наручники за попытку задать вопрос министру

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Американский сенатор-демократ Алекс Падилья был выведен охраной из зала, повален на пол и закован в наручники после попытки задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристин Ноэм на пресс-конференции в четверг, сообщает Associated Press.

«Я сенатор Алекс Падилья, у меня есть вопросы к министру», — заявил Падилья во время мероприятия в Лос-Анджелесе, где Ноэм обсуждала протесты против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

«Руки прочь!» — воскликнул 52-летний сенатор, прежде чем его вывели из помещения.

Падилья, уроженец Калифорнии, сообщил, что сотрудники службы безопасности повалили его на землю и надели наручники. Видео, распространенное в интернете, запечатлело, как трое агентов толкают Падилью на пол и сковывают ему руки за спиной.

Ноэм выступала в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней проходят акции протеста против жестких мер администрации Трампа в отношении мигрантов. В ответ Белый дом направил в город подразделения Национальной гвардии и морской пехоты США для обеспечения безопасности федеральных зданий и защиты сотрудников иммиграционной и таможенной служб.

Министерство внутренней безопасности в заявлении на платформе X обвинило Падилью в «неуважительном политическом театре». «Сенатору Падилье неоднократно приказывали отойти, но он не подчинился. Сотрудники Секретной службы приняли его за угрозу и действовали в соответствии с протоколом», — заявили в ведомстве, отметив, что позже Ноэм встретилась с Падильей.

Инцидент вызвал резкую критику со стороны ряда сенаторов-демократов и, как минимум, одного республиканца. «Сенатор Падилья — крупный мужчина, и видеть, как с ним так обращаются за пределами зала, возмутительно и недопустимо», — заявила сенатор-республиканец Лиза Мурковски в беседе с журналистами в Капитолии.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер осудил инцидент в своем выступлении в Сенате. «Я только что увидел нечто, от чего у меня кровь застыла в жилах — избиение сенатора Соединенных Штатов. Мы требуем немедленных разъяснений о том, что произошло», — подчеркнул он.

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