Фарид Гаибов с молодежью теперь и в Масаллы

В ходе встречи, которая проходила в центре ASAN xidmət в Масаллы, министр выслушал идеи и предложения молодых людей, ответил на интересующие их вопросы. Фарид Гаибов рассказал о новых проектах в молодежной сфере и отметил важность общественной активности молодежи. Также обсуждались планирование карьеры молодых людей, их образование, личностный рост и созданные для них возможности.

Помимо этого, в Доме молодежи в Масаллы министр принял жителей Ярдымлы и Масаллы, дав соответствующие указания для решения вопросов, с которыми они обращались. После приема Фарид Гаибов ознакомился с работой Дома молодежи и дал свои рекомендации.

Встречи министра с молодежью проходят регулярно. На днях в Сумгаите он общался с представителями Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана (ATGTİ) и самих организаций.

В заседании, состоявшемся в Сумгаите, объявленном в 2025 году «Молодежной столицей», приняли участие более 100 председателей и заместителей глав Студенческих молодежных организаций (TGT), представляющих 48 высших и средних специальных учебных заведений из 17 городов и районов Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались мероприятия, реализуемые Союзом для студентов при поддержке Министерства молодежи и спорта, предложения и инициативы, выдвинутые TGT, проекты и новые планы министерства для молодежи. Также была продемонстрирована презентация по вовлечению студентов в спортивные мероприятия.