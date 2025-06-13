Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы

Кильский институт мировой экономики (Германия) представил обстоятельное исследование, в котором проанализированы последствия возможного прекращения поставок Украине оружия и разведывательных данных в случае отказа США от дальнейшей поддержки этой страны. Документ акцентирует внимание на масштабах возникающего дефицита и формулирует ряд стратегий, направленных на его компенсацию усилиями европейских государств. Особый акцент в докладе сделан на недавнем решении президента Трампа перенаправить на Ближний Восток 20 тысяч антидроновых ракет, ранее предназначавшихся для Вооруженных сил Украины. Это вооружение, поставки которого были согласованы еще при администрации президента Байдена, задействовано теперь в другом стратегическом направлении. Западные аналитики расценивают этот шаг, как индикатор намерений администрации Дональда Трампа отказаться от масштабного финансирования оборонных нужд Украины, что заставляет Европу разрабатывать альтернативные сценарии.

С начала полномасштабной войны США предоставили Украине военную помощь на сумму порядка 65 миллиардов евро. За тот же период ЕС направил Украине более 51 миллиарда евро, тогда как Великобритания и Норвегия, не входящие в Евросоюз, суммарно внесли 12 миллиардов евро. Как показывает расчет Кильского института, ЕС вполне мог бы компенсировать потенциальную потерю всей американской помощи, увеличив собственные расходы всего на 0,12 процента ВВП. Однако финансовая составляющая — только часть проблемы. Существенная доля военной поддержки США включает также поставку критически важной разведывательной информации и логистическое обеспечение, без которых восполнение пробела становится гораздо более сложной задачей. При этом американское вооружение составляет ключевую часть Вооруженных сил Украины - 98 процентов ракетной артиллерии, 80 процентов боеприпасов для гаубиц и 80 процентов систем ПВО большой дальности поставлены именно США. Украина также зависит от Соединенных Штатов в вопросах технического обслуживания и поставки запасных частей для американского вооружения. Кроме того, Вашингтон обеспечивает Киев высокотехнологичной связью и разведкой - сеть из 40 тысяч терминалов сети Starlink дает ВСУ в реальном времени защищенную связь, что критически важно для управления дронами и проведения координированных операций. Также именно американская спутниковая разведка позволила Украине эффективно отслеживать и нейтрализовывать передвижения российских войск, наносить точечные удары по объектам армии РФ в глубоком тылу и оперативно реагировать на воздушные угрозы.

Европейский потенциал в этой сфере существенно ниже. ЕС пока не располагает сопоставимыми с США возможностями по предоставлению разведывательной информации в реальном времени. США используют 263 военных спутника, в то время как у Европы их всего 44. При этом эксплуатация европейских спутников не централизована, а анализ геопространственных данных в ЕС осуществляется через Спутниковый центр ЕС на основе сведений от отдельных государств, программы Copernicus и коммерческих операторов. Все это создает системные ограничения как по объему обработки данных, так и по их оперативности. Как указывается в докладе, существуют технические альтернативы американским системам вооружений. Прежде всего, Европа способна частично заместить поставки ВСУ гаубиц, артиллерийских боеприпасов и танков. В частности, производство 155-мм снарядов в ЕС планируется увеличить уже к концу 2025 года до двух миллионов единиц, а Украина параллельно расширяет собственное производство. В области ПВО украинская армия уже располагает двумя установками SAMP-T и шестью IRIS-T, однако производство ракет-перехватчиков требует наращивания. Такие европейские ракеты большой дальности, как Scalp/Storm Shadow и Taurus, уже используются ВСУ, однако их количество крайне ограничено, а производственные темпы остаются низкими и составляют ежегодно 40–60 единиц Taurus и 50–100 Scalp/Storm Shadow. На этом фоне Россия ежегодно выпускает более 1400 баллистических ракет «Искандер» и до 500 крылатых ракет Х-101. В случае прекращения американской поддержки наибольшие трудности возникнут в сфере связи и разведки. Ввод в эксплуатацию европейской спутниковой системы IRIS ожидается не раньше 2030 года, а франко-британская компания Eutelsat, действующая на украинском направлении с 2024 года, имеет лишь 650 спутников против 7 тысяч у Starlink, что не позволяет обеспечить широкое и стабильное покрытие. Сценарий полного прекращения поддержки со стороны США оценивается, как крайне неблагоприятный, но не окончательно определенный. Речь идет не только о прекращении финансирования, возможны также ситуации, при которых Вашингтон сохранит поставки вооружений, если они будут оплачиваться европейскими странами. Таким образом, степень вовлеченности США в будущую поддержку Украины зависит от политических решений и договоренностей с европейскими партнерами.

ЕС, в свою очередь, может задействовать несколько стратегических направлений для преодоления вызовов. Прежде всего, требуется дальнейшее расширение производственного потенциала оборонной промышленности Украины. С начала войны эта страна показала впечатляющие успехи в разработке и производстве военной техники, особенно в сфере беспилотников. Производство внутри Украины дешевле, быстрее и позволяет выпускать системы, оптимально адаптированные к условиям ведения боевых действий. ЕС уже направил 1,4 миллиарда евро от доходов с замороженных российских активов на поддержку украинского ВПК, а страны-члены ЕС приобретают вооружения по так называемой датской модели. Вторым направлением является переброска боеприпасов и средств ПВО из резервов стран ЕС, не находящихся в непосредственной зоне риска нападения России, что позволит быстро укрепить украинские оборонительные возможности. Третья мера — организация закупок американского вооружения непосредственно европейскими странами с последующей их передачей Украине. Такой механизм позволит сохранить логистическую и эксплуатационную совместимость с уже имеющимися системами, минимизировав риски сбоев. Одновременно это может способствовать сохранению хотя бы ограниченного объема обмена разведанными со стороны США. Четвертая стратегия предполагает увеличение инвестиций в европейский оборонный сектор, особенно в производственные мощности по выпуску систем ПВО и ударных систем большой дальности.