Израиль готовится и к столкновению с Турцией

На фоне геополитической турбулентности и стратегических трансформаций в регионе Ближнего Востока, Израиль сталкивается с растущей угрозой не только с юга и востока, но и с неожиданного направления — с северо-запада, от Турции. Последние события, разворачивающиеся на сирийском театре и в Восточном Средиземноморье, свидетельствуют: Анкара системно расширяет своё влияние, а в Израиле все отчётливее осознают, что на горизонте появляется потенциальный морской противник, способный бросить вызов военно-морскому доминированию ЦАХАЛа.

Новый начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, представил на этой неделе новую концепцию развития ЦАХАЛа, в центре которой — усиление военно-морского компонента. Согласно этой концепции, Израиль должен быть готов к действиям на удалённых морских аренах, включая Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и даже Персидский залив. Но особенно тревожным сигналом для командования ЦАХАЛа стала перспектива столкновения с Турцией — страной, обладающей одним из самых мощных в регионе наступательных военно-морских флотов. Сирийский флот больше не представляет угрозы. Однако вакуум, образовавшийся после краха режима Башара Асада, быстро заполняется. И не Ираном, как предполагалось ранее, а Турцией, которая стремится стать новой доминирующей силой на севере Сирии. И если на суше у Анкары, благодаря сотрудничеству с Ахмадом аш-Шараа, уже есть прямой военный и политический контроль, то на море Турция готова развернуть передовые базы и проецировать силу от Идлиба до побережья Латакии. Более того, недавно стало известно, что Турция намерена помочь новому правительству Сирии сформировать полноценные вооружённые силы, включая военно-морской компонент. Согласно сообщению турецкого телеканала ODATV, планируется строительство в Сирии наземных, воздушных и морских баз. Это означает стратегическое закрепление Турции в регионе с далеко идущими целями. Речь идёт о проецировании силы к югу от Турции и блокировании израильских операций в северной части Сирии.

На этом фоне Израиль не остался в стороне. В начале апреля ЦАХАЛ провёл молниеносную операцию по уничтожению сирийской авиабазы в Пальмире и аэродрома Т4, которые, по информации военной разведки АМАН, должны были использоваться турецкими ВВС в случае быстрого ввода контингента. Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар охарактеризовал удар, как «ковровую бомбардировку», в ходе которой были уничтожены не только инфраструктура аэродромов, но и самолёты, РЛС, склады и все элементы управления. Это был чёткий сигнал Турции: израильское превосходство в воздухе останется нерушимым — по крайней мере, на данный момент. И всё же в израильских аналитических кругах растет осознание угрозы. Несмотря на публичные заявления ряда политиков, что Турция остаётся «рациональным игроком» и не заинтересована в прямом конфликте, официальный Иерусалим, тем не менее, особых иллюзий на этот счет не питает. «Мы не воюем с турками, но правильно называть нас соперничающими державами, - отметил один из высокопоставленных чиновников. - Эрдоган не идёт на сближение [с Израилем]. Поэтому критически важно укрепить механизмы деэскалации». Но на самом деле эти слова, скорее, дымовая завеса дипломатии: в реальности Израиль уже давно воспринимает Турцию, как потенциального оппонента.