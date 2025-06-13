USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Израиль атакует Иран. Убиты лидеры государства

срочно в номер, обновляется: 06:25
Отдел информации
04:37 3368

В Иране опровергли слухи о ликвидации главы Генштаба.

Иранское информационное агентство IRNA опубликовало официальное опровержение сообщений о попытке ликвидации начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Бакери. По данным агентства, генерал жив и находится в оперативном командном центре, откуда он продолжает координировать военные действия.

Сообщается о гибели заместителя начальника генштаба Ролама Али Рашида и командующего высшим военным оперативным штабом "Хатеми аль-Анбии" - Голама Али.

* * *

Иранское агентство Тасним подтверждает ликвидацию иранских ядерщиков-ученых Мехди Техранчи и Фаридуна Аббаси.

* * *

Израильские ВВС бомбят Тебриз и Кум.

* * *

Израиль нанес удары как минимум по шести военным базам в окрестностях Тегерана, сообщила газета The New York Times.

* * *

CNN подтвердил информацию о ликвидации командующего КСИР Хосейна Салами.

* * *

Reuters подтвердил информацию о ликвидации начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери.

* * *

Израиль сообщает о покушениях на начальника Генштаба ВС Ирана, командующего КСИР, главу Национального совета по безопасности, ученых-ядерщиков...

* * *

Израиль атакует Исфахан. В городе слышны взрывы.

* * *

Атаке подверглась АЭС в Натензе, а также несколько ракетных баз в районе Тегерана и Керманшаха. Об этом сообщает телеканал Аль-Маядин.

* * *

Целью удара Израиля по Ирану стали жилые здания в Тегеране, сообщил телеканал Al Masirah.

* * *

Израильские ВВС атакуют в Иране десятки целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.

В ЦАХАЛ заявили, что израильская армия ведёт постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях.

* * *

Глава израильского правительства Б.Нетаньяху не исключает нанесения ответного удара со стороны Ирана.

"Иран обогатил достаточно урана для производств 9 бомб, и создал огромный запас баллистических ракет", - цитирует Нетаньяху 9-й израильский телеканал.

* * *

Как сообщает 9-й израильский телеканал, завершилась первая волна атаки. Ее целями, в частности, стали объекты иранской ядерной инфраструктуры.

* * *

Арабские СМИ подтверждают информацию о ликвидации начальника Генштаба армии Ирана. 

* * *

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является "устранение угрозы" для Израиля, операция будет продолжаться "столько дней, сколько понадобится".

* * *

Агентство Reuters процитировало двух официальных лиц США, которые подтвердили, что «Израиль осуществил атаки в Иране», подчеркнув, что США «не оказывали помощи и не участвовали в операции».

В связи с этим телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп созвал заседание правительства. А тем временем, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Израиль считает удары по Ирану необходимыми для своей обороны. В тоже время, Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США. По словам Рубио, США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану.

* * *

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием.

* * *

Tasnim сообщает об ограничениях для воздушных судов в аэропорту столицы Ирана.

* * *

Иран сообщает, что Хаменеи был перемещен в безопасное место.

* * *

New York Times: Трамп и большинство его главных помощников заранее знали об израильских ударах по Ирану.

* * *

Израильские ВВС атаковали ядерные объекты в Иране. Сообщается о покушении на начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери. Об этом сообщает Haaretz и другие израильские СМИ.

Новость обновляется.

После атаки Израиля взлетели цены на нефть
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
06:23 59
Иран объявит войну Израилю?
Иран объявит войну Израилю?
06:11 357
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
05:59 605
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
05:34 904
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
05:27 1026
Ирак закрыл свое воздушное пространство. Взрывы в Багдаде
Ирак закрыл свое воздушное пространство. Взрывы в Багдаде
05:13 895
Израиль атакует и Дамаск?
Израиль атакует и Дамаск?
05:06 900
Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно»
Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно» все еще актуально
12 июня 2025, 19:31 1915
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 845
Китай воюет с Францией. А страдает Азербайджан?
Китай воюет с Францией. А страдает Азербайджан? сенсационный факт
12 июня 2025, 17:17 5915
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 01:21
01:21 19803

ЭТО ВАЖНО

После атаки Израиля взлетели цены на нефть
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
06:23 59
Иран объявит войну Израилю?
Иран объявит войну Израилю?
06:11 357
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
05:59 605
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
05:34 904
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
05:27 1026
Ирак закрыл свое воздушное пространство. Взрывы в Багдаде
Ирак закрыл свое воздушное пространство. Взрывы в Багдаде
05:13 895
Израиль атакует и Дамаск?
Израиль атакует и Дамаск?
05:06 900
Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно»
Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно» все еще актуально
12 июня 2025, 19:31 1915
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 845
Китай воюет с Францией. А страдает Азербайджан?
Китай воюет с Францией. А страдает Азербайджан? сенсационный факт
12 июня 2025, 17:17 5915
Рванет или не рванет?
Рванет или не рванет? обновлено 01:21
01:21 19803
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться