Израиль атакует Иран. Убиты лидеры государства

Иранское информационное агентство IRNA опубликовало официальное опровержение сообщений о попытке ликвидации начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Бакери. По данным агентства, генерал жив и находится в оперативном командном центре, откуда он продолжает координировать военные действия.

Израиль нанес удары как минимум по шести военным базам в окрестностях Тегерана, сообщила газета The New York Times.

Атаке подверглась АЭС в Натензе, а также несколько ракетных баз в районе Тегерана и Керманшаха. Об этом сообщает телеканал Аль-Маядин.

Израиль сообщает о покушениях на начальника Генштаба ВС Ирана, командующего КСИР, главу Национального совета по безопасности, ученых-ядерщиков...

Израильские ВВС атакуют в Иране десятки целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В ЦАХАЛ заявили, что израильская армия ведёт постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях.

Глава израильского правительства Б.Нетаньяху не исключает нанесения ответного удара со стороны Ирана.

"Иран обогатил достаточно урана для производств 9 бомб, и создал огромный запас баллистических ракет", - цитирует Нетаньяху 9-й израильский телеканал.

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Как сообщает 9-й израильский телеканал, завершилась первая волна атаки. Ее целями, в частности, стали объекты иранской ядерной инфраструктуры.

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Арабские СМИ подтверждают информацию о ликвидации начальника Генштаба армии Ирана.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является "устранение угрозы" для Израиля, операция будет продолжаться "столько дней, сколько понадобится".

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Агентство Reuters процитировало двух официальных лиц США, которые подтвердили, что «Израиль осуществил атаки в Иране», подчеркнув, что США «не оказывали помощи и не участвовали в операции».

В связи с этим телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп созвал заседание правительства. А тем временем, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Израиль считает удары по Ирану необходимыми для своей обороны. В тоже время, Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США. По словам Рубио, США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану.

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием.

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Tasnim сообщает об ограничениях для воздушных судов в аэропорту столицы Ирана.

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Иран сообщает, что Хаменеи был перемещен в безопасное место.

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New York Times: Трамп и большинство его главных помощников заранее знали об израильских ударах по Ирану.

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Израильские ВВС атаковали ядерные объекты в Иране. Сообщается о покушении на начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери. Об этом сообщает Haaretz и другие израильские СМИ.

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