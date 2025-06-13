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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Израиль атакует и Дамаск?

05:06 900

Израильские СМИ распространили информацию и об атаке Дамаска.

По информации, израильтяне подвергли ракетному обстрелу сирийскую столицу.

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Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
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Израиль объявил всеобщую мобилизацию
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
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Израиль атакует и Дамаск?
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