Израиль атакует и Дамаск?

Израильские СМИ распространили информацию и об атаке Дамаска.
По информации, израильтяне подвергли ракетному обстрелу сирийскую столицу.
Израильские СМИ распространили информацию и об атаке Дамаска.
По информации, израильтяне подвергли ракетному обстрелу сирийскую столицу.
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