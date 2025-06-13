Ирак закрыл свое воздушное пространство. Взрывы в Багдаде

На фоне атаки военно-воздушных сил Израиля на Иран, Ирак закрыл свое воздушное пространство.
Об этом сообщает Tasnim.
В то же время израильские СМИ сообщают о взрывах в Багдаде.
На фоне атаки военно-воздушных сил Израиля на Иран, Ирак закрыл свое воздушное пространство.
Об этом сообщает Tasnim.
В то же время израильские СМИ сообщают о взрывах в Багдаде.
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