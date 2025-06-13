Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба

Замир отметил, что операция проводится с одной четкой целью — обеспечить безопасность Государства Израиль и его граждан: «Мы идем в бой объединёнными силами, с общей целью — обеспечить более безопасное будущее для Израиля. С верой, единством и усилиями каждого — мы победим».

«Мы начали наступление, потому что пришло время. Мы достигли точки невозврата. Мы не можем позволить себе ждать лучшего момента — у нас нет другого выбора. История, как далекая, так и недавняя, учит: перед лицом угрозы уничтожения мы не можем склонять головы. Мы обязаны действовать. Это борьба за само наше существование. Свобода принадлежит тем, кто готов за неё сражаться. И я предупреждаю: любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит за это высокую цену».

По его словам, Израиль стоит на пороге новой главы в борьбе за свою безопасность:

«Это решающие дни. Сегодня вечером ЦАХАЛ начал операцию “Ам Калави” — наступление против стратегических угроз, исходящих от Ирана. Это историческая кампания, подобной которой еще не было. Мы имеем дело с экзистенциальной угрозой со стороны врага, который открыто стремится уничтожить нас. Сегодня, как никогда ранее, от нас требуется мужество, стойкость духа и внутреннее единство».

Он подчеркнул, что операция была тщательно подготовлена и проводится исключительно по соображениям безопасности: «Решение о начале операции было принято в условиях острейшей необходимости. Это шаг, основанный на правде, справедливости и фактах. Мы должны принимать трудные решения с максимальной ответственностью и полной осознанностью».

Начальник штаба также обратился к гражданам Израиля: «Я не даю вам ложных обещаний. Ответные действия со стороны Ирана будут, и они могут отличаться от того, к чему мы привыкли. ЦАХАЛ готов к обеспечению максимальной защиты тыла. Я призываю каждого из вас проявить личную, семейную и общественную ответственность и строго следовать официальным инструкциям».

Замир добавил, что операция стала итогом беспрецедентной подготовки всех подразделений армии: «Мы готовились к этой операции долго и всесторонне. Все ветви и роды войск достигли полной боевой готовности перед лицом реальной и ощутимой угрозы».

Завершая обращение, он выразил поддержку солдатам и офицерам, находящимся на передовой: «Я прошу от вашего имени поддержать солдат ЦАХАЛа и сотрудников сил безопасности, которые с решимостью и мужеством действуют как на ближних, так и на дальних рубежах. Они защищают каждого из нас своими телами и душами. Мы мобилизуем десятки тысяч военнослужащих и укрепляемся на всех направлениях. Наше будущее — в наших руках».