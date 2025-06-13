Цены на нефть подскочили более чем на 7% на фоне израильской атаки на Иран.
Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня с начала апреля (75,3 доллара за баррель) из-за роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу перебоев с поставками нефти.
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
06:23 1757
Цены на нефть подскочили более чем на 7% на фоне израильской атаки на Иран.
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