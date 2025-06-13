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Рванет или не рванет?
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Рванет или не рванет?

После атаки Израиля взлетели цены на нефть

06:23 1757

Цены на нефть подскочили более чем на 7% на фоне израильской атаки на Иран.

Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня с начала апреля (75,3 доллара за баррель) из-за роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу перебоев с поставками нефти.

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После атаки Израиля взлетели цены на нефть
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
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Израиль объявил всеобщую мобилизацию
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Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство
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Посол США в Израиле: «Военный удар по Ирану без координации с Вашингтоном? Маловероятно»
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12 июня 2025, 19:31 2137
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