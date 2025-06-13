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Рванет или не рванет?

Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль

обновлено 09:27
09:27 2525

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. В интервью политическом обозревателю телеканала Fox News Трамп отметил, что израильская атака не стала для него сюрпризом.

Трамп также выразил готовность защищать Израиль при ответном ударе Ирана. «Президент будет наблюдать за тем, последует ли ответ [Ирана], CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США - прим. ТАСС) находится в состоянии повышенной готовности, США будут защищать себя и Израиль в случае, если Иран ответит», - написала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин. в X.

«Администрация Трампа связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником на Ближнем Востоке, чтобы уведомить о том, что удар [Израиля] будет нанесен, что США не вовлечены в нанесение ударов и что цель по-прежнему заключается в возвращении Ирана за стол переговоров», - добавила она.

Как сообщили Гриффин неназванные американские чиновники, США за последние недели пополнили арсенал ракет для израильской системы ПРО «Железный купол».

* * * 08:18

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной программе Ирана продолжатся несмотря на удары Израиля по исламской республике. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», - привела слова Трампа журналист Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

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