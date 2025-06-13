Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. В интервью политическом обозревателю телеканала Fox News Трамп отметил, что израильская атака не стала для него сюрпризом.

Трамп также выразил готовность защищать Израиль при ответном ударе Ирана. «Президент будет наблюдать за тем, последует ли ответ [Ирана], CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США - прим. ТАСС) находится в состоянии повышенной готовности, США будут защищать себя и Израиль в случае, если Иран ответит», - написала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин. в X.

«Администрация Трампа связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником на Ближнем Востоке, чтобы уведомить о том, что удар [Израиля] будет нанесен, что США не вовлечены в нанесение ударов и что цель по-прежнему заключается в возвращении Ирана за стол переговоров», - добавила она.

Как сообщили Гриффин неназванные американские чиновники, США за последние недели пополнили арсенал ракет для израильской системы ПРО «Железный купол».