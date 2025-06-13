Максимальная готовность во всех посольствах Израиля

Максимальная готовность объявлена в посольствах Израиля по всему миру после ударов по объектам в Иране, некоторые из них в целях безопасности могут закрыть как минимум до понедельника, сообщает портал Ynet.

«Максимальная готовность объявлена во всех посольствах Израиля по всему миру после атаки в Иране, к органам безопасности в разных странах обратились с просьбой усилить меры безопасности из-за опасений по поводу демонстраций и протестов...», - пишет портал.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».