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Из-за ударов Израиля по Ирану самолеты сели в Баку

08:29 2825

На фоне ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полетов. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.

«В результате оперативных решений и скоординированных действий, в утренние часы следующие международные рейсы успешно совершили посадку в Бакинском аэропорту:

AJet– Стамбул–Тегеран (Boeing 737)

Fly Dubai – Минск–Дубай, Казань–Дубай, Санкт-Петербург–Дубай, Москва–Дубай (Boeing 737)

Air Arabia – Москва–Шарджа (Airbus A320)

Jazeera Airways – Махачкала–Кувейт, Москва–Кувейт (Airbus A320)

Etihad Airways – Москва–Абу-Даби (Boeing 787)

Turkish Airlines– Стамбул–Пхукет (Boeing 777); Стамбул–Сингапур (Airbus A330)

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил прием этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Бакинский аэропорт, являясь надежным транзитным и авиационным хабом региона, обладает всей необходимой инфраструктурой и оперативными ресурсами для безопасного перенаправления региональных и глобальных авиамаршрутов в любых чрезвычайных условиях».

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