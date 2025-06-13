AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты

В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности отменены рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines в Израиль и Иран.

Как сообщили в AZAL, в частности, отменены запланированные на 13 и 14 июня рейсы:

• Баку – Тель-Авив – Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

• Баку – Дубай – Баку

J2 011/012 (13 июня)

• Баку – Тегеран – Баку

J2 8017/8018 (13 июня)

В авиакомпании отметили, что «безопасность выполнения полетов является главным приоритетом для AZAL. При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected]».