USD 1.7000
EUR 1.9573
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Рванет или не рванет?
Новость дня
Рванет или не рванет?

AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты

09:30 612

В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности отменены рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines в Израиль и Иран.

Как сообщили в AZAL, в частности, отменены запланированные на 13 и 14 июня рейсы:

       •     Баку – Тель-Авив – Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

       •     Баку – Дубай – Баку

J2 011/012 (13 июня)

       •     Баку – Тегеран – Баку

J2 8017/8018 (13 июня)

В авиакомпании отметили, что «безопасность выполнения полетов является главным приоритетом для AZAL. При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected]».

Атака Израиля на Иран. ЦАХАЛ подтвердил гибель иранских командующих
Атака Израиля на Иран. ЦАХАЛ подтвердил гибель иранских командующих срочно в номер; обновляется с 04:37
09:52 12368
AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты
AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты
09:30 613
Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль
Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль обновлено 09:27
09:27 2532
Из-за ударов Израиля по Ирану самолеты сели в Баку
Из-за ударов Израиля по Ирану самолеты сели в Баку
08:29 2829
Последствия ударов Израиля по Ирану
Последствия ударов Израиля по Ирану новые фото; обновлено 07:52
07:52 5297
В Иране утечка радиации после взрывов?
В Иране утечка радиации после взрывов?
07:26 3652
Иранские беспилотники летят на Израиль. Самолет Нетаньяху вылетел из Израиля
Иранские беспилотники летят на Израиль. Самолет Нетаньяху вылетел из Израиля обновлено 09:16
09:16 7760
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
06:23 3140
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
05:59 3752
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
05:34 3907
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
05:27 4589

ЭТО ВАЖНО

Атака Израиля на Иран. ЦАХАЛ подтвердил гибель иранских командующих
Атака Израиля на Иран. ЦАХАЛ подтвердил гибель иранских командующих срочно в номер; обновляется с 04:37
09:52 12368
AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты
AZAL отменил рейсы в Израиль, Иран и Эмираты
09:30 613
Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль
Трамп знал обо всем и пообещал защитить Израиль обновлено 09:27
09:27 2532
Из-за ударов Израиля по Ирану самолеты сели в Баку
Из-за ударов Израиля по Ирану самолеты сели в Баку
08:29 2829
Последствия ударов Израиля по Ирану
Последствия ударов Израиля по Ирану новые фото; обновлено 07:52
07:52 5297
В Иране утечка радиации после взрывов?
В Иране утечка радиации после взрывов?
07:26 3652
Иранские беспилотники летят на Израиль. Самолет Нетаньяху вылетел из Израиля
Иранские беспилотники летят на Израиль. Самолет Нетаньяху вылетел из Израиля обновлено 09:16
09:16 7760
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
После атаки Израиля взлетели цены на нефть
06:23 3140
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
Израиль начал операцию «Ам Калави». Экстренное заявление начальника Генштаба
05:59 3752
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
Израиль объявил всеобщую мобилизацию
05:34 3907
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
"Моссад" проводит спецоперацию в тылу Ирана
05:27 4589
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться