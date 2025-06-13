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Рванет или не рванет?
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Рванет или не рванет?

Золото подорожало до максимумов за полтора месяца

10:04 708

Стоимость золота впервые с 22 апреля превысила $3 450 за тройскую унцию. Это произошло на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, согласно данным торговой площадки Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По состоянию на 05:20 по бакинскому времени августовский фьючерс на золото вырос на 0,07% и достиг $3 450,2 за унцию. К 07:01 цена усилила рост до $3 467 (+0,56%), что стало дневным максимумом. Однако к 09:16 по бакинскому времени металл начал терять позиции, снизившись до $3 447,3 (-0,01%).

Резкое движение котировок связано с обострением ситуации в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Восстающий лев», направленной против ядерной программы Ирана.

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