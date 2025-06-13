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Русские усилили атаки украинских позиций

10:12 808

Штурмовая активность российских войск в Украине выросла, за сутки произошло 209 боевых столкновений.

По данным Генерального штаба ВСУ, самым напряжённым остаётся Покровское направление — украинские силы обороны отразили 66 штурмов в районе десятков населённых пунктов.

Авиационные удары были сосредоточены на Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под атаками оказались, в частности, Казацкое, Новополье, Гуляйполе, Ольговское, Львов и другие населённые пункты. Всего за сутки зафиксированы 78 авиаударов, 124 управляемые бомбы, более 5200 обстрелов, включая 108 из реактивных систем залпового огня. Применены также свыше 3100 дронов-камикадзе.

Боевые действия высокой интенсивности также велись в районах Новопавловского направления — зафиксировано 34 атаки, в окрестностях Торецка, Дилиевки и Русиного Яра — 23. В районе Лимана произошло 22 столкновения, в Купянске — 9, на Краматорском и Северском направлениях — 7 и 4 соответственно. В районе Орехова, Гуляйполя и Приднепровского — по одному эпизоду.

В Харьковской области зафиксированы попытки наступления в районе Волчанска. На участке вдоль границы с Курской областью произошло 27 боевых эпизодов, нанесено 18 авиаударов с применением 34 управляемых бомб, зафиксировано 225 артобстрелов, включая удары из реактивных систем.

Силы обороны нанесли ответные удары по 19 районам сосредоточения личного состава и техники, а также вывели из строя четыре артиллерийские системы и два командных пункта.

На Волынском и Полесском направлениях изменений не зафиксировано, формирование ударных группировок не наблюдается.

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