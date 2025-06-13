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Рванет или не рванет?
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Рванет или не рванет?

В Крыму прогремели взрывы

10:21 1335

В ночь на 13 июня в Крыму раздалась серия мощных взрывов.

В соцсетях сообщали об атаке беспилотников и работе российской системы ПВО, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

После 03:00 взрывы и полет дронов фиксировали в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче и Кировском районе. По предварительным данным, удары могли быть нанесены по военным объектам, включая аэродромы Саки, Гвардейское и Кировское.

Также сообщалось о взрывах и гуле беспилотников в районе Перевального, где дислоцируются подразделения Черноморского флота России — 126-я отдельная бригада береговой обороны и 8-й артиллерийский полк. Ранее, 16 мая, в этом районе уже поражались склады боеприпасов.

К утру 13 июня официальные власти России не комментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что Россия строит укрытия для своей авиации на 14 аэродромах, включая объекты в Крыму.

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