В Крыму прогремели взрывы

В соцсетях сообщали об атаке беспилотников и работе российской системы ПВО, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

В ночь на 13 июня в Крыму раздалась серия мощных взрывов.

После 03:00 взрывы и полет дронов фиксировали в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче и Кировском районе. По предварительным данным, удары могли быть нанесены по военным объектам, включая аэродромы Саки, Гвардейское и Кировское.

Также сообщалось о взрывах и гуле беспилотников в районе Перевального, где дислоцируются подразделения Черноморского флота России — 126-я отдельная бригада береговой обороны и 8-й артиллерийский полк. Ранее, 16 мая, в этом районе уже поражались склады боеприпасов.

К утру 13 июня официальные власти России не комментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что Россия строит укрытия для своей авиации на 14 аэродромах, включая объекты в Крыму.