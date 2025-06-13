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Рванет или не рванет?

Тегеран приостановил ядерные переговоры

10:22 1309

Очередной раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном не состоится, заявил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Боруджерди.

По его словам, после атак Израиля шестого раунда переговоров с США не будет.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана: были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числе начальник Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

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