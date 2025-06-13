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Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса

обновлено 10:42
10:42 1462

Апелляционный суд США приостановил действие постановления суда низшей инстанции, который ранее временно запретил федеральным властям развертывать Национальную гвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.

В документе, опубликованном в электронной судебной базе, говорится: «Ходатайство о приостановлении удовлетворено».

Ранее суд Северного округа Калифорнии запретил Дональду Трампу привлекать нацгвардейцев для борьбы с протестами, предписав вернуть их под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. После этого администрация Трампа подала апелляцию, которая была удовлетворена.

*** 10:27

Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско запретил президенту Дональду Трампу развертывать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе. Войска вновь переходят под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Об этом сообщает Reuters, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в сети Х.

Суд пришел к выводу, что протесты в Лос-Анджелесе не являются восстанием, как утверждал Трамп, оправдывая развертывание сил для усиления иммиграционного контроля. Губернатор Ньюсом назвал действия президента попыткой милитаризации города и проявлением авторитаризма.

Ранее в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии вспыхнули массовые протесты после серии задержаний мигрантов службой ICE. Для их подавления Трамп направил в город 2000 солдат Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев без согласования с губернатором. Ввод войск 8 июня вызвал острый конфликт между федеральной и региональной властью.

Трамп также угрожал применить силу в случае дальнейших беспорядков и неуважения к правоохранителям.

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