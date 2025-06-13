Венгрия и Словакия бойкотируют инициативу ЕС по отказу от российского топлива

Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

Венгрия и Словакия намерены выступить против инициативы Еврокомиссии о прекращении закупок газа, нефти и ядерного топлива у России. Обе страны проголосуют против этого решения 16 июня на заседании в Люксембурге.

Сийярто провел переговоры с министром иностранных дел Словакии Юрием Бланаром, после чего стороны согласовали единую позицию. По их мнению, отказ от российских энергоносителей является «грубым нарушением суверенитета». Сийярто подчеркнул, что вопросы энергетической политики — внутреннее дело государств, и Будапешт не согласен менять существующие источники энергии на более дорогие альтернативы «ни ради Брюсселя, ни ради Киева».

Глава венгерского МИД также заявил, что венгерская делегация «защитит венгерские семьи» от роста коммунальных тарифов. Возможный отказ от российских поставок он назвал «шантажом Владимира Зеленского».

Ранее между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Válasz Online обвинил венгерские власти в вмешательстве во внутренние дела Украины и использовании войны в политических целях. В ответ официальный Будапешт заявил о «агитации за венгерскую оппозицию» со стороны Киева. МИД Украины в свою очередь упрекнул Венгрию в поиске мнимых врагов.